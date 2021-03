Die Impfungen im Südwesten hatten gerade Fahrt aufgenommen. Doch mit der neuen Unsicherheit um Astrazeneca könnte die Impfstrategie Baden-Württembergs einmal mehr ins Wanken geraten.

Warum steht der Impfstoff nun erneut in Frage?

Es hat in einigen Bundesländern offenbar weiter unerwünschte Nebenwirkungen gegeben. Inzwischen sind 31 Fälle von Thrombosen bekannt. Neun gingen tödlich aus, wie das zuständige Paul-Ehrlich-Institut berichtete. Die Fälle betrafen vor allem Frauen, bis auf zwei Ausnahmen. Alle Betroffenen waren unter 60 Jahre alt.

Wie lautet die neue Empfehlung für Astrazeneca?

Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung für Astrazeneca deshalb erneut angepasst: Der Impfstoff ist demnach nur noch für über 60-Jährige geeignet. Ursprünglich lautete die Empfehlung fast umgekehrt: Anfangs war Astrazeneca nur für Erwachsene bis 64 Jahre zugelassen.

Prüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur Gerade erst war der Impfstoff nach erneuter Prüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ohne Einschränkung freigegeben worden. Der Impfstoff war von ihr von Anfang an für alle Erwachsenen zugelassen.

Wegen mehreren Fällen von Thrombosen, darunter seltene Hirnvenenthrombosen, sowie mehreren Todesopfern, war der Impfstoff bis zur erneuten Prüfung durch die EMA aus dem Verkehr gezogen worden. Am 18. März bestätigte die EMA die Zulassung: Der Nutzen des Impfstoffs überwiege klar die Risiken.

Wie viele Menschen in Baden-Württemberg sind schon mit Astrazeneca geimpft?

Derzeit sind 381.874 Menschen erstmals mit Astrazeneca geimpft worden (Stand 30. März), Mitte April sollten die Zweitimpfungen beginnen – in erster Linie wäre davon das Pflegepersonal betroffen.

Wie viele Menschen sind von dem Impfstopp betroffen?

In Baden-Württemberg ist der größte Teil der derzeit Impfberechtigten nach Angaben des Sozialministeriums über 60 Jahre alt. Sie sind nicht von der Einschränkung betroffen, ihre Impfung geht normal weiter. Eine Zahl, wie viele Jüngere von dem Impfstopp betroffen sind, nannte das Sozialministerium zunächst nicht. Sie sollen aber einen Ersatztermin bekommen.

Was ist mit den Zweitimpfungen?

Dazu wird die Ständige Impfkommission in den kommenden Wochen eine Empfehlung aussprechen. Für die Zweitimpfung mit Astrazeneca ist in jedem Fall noch Zeit: In Baden-Württemberg wurden die ersten Menschen Mitte Februar geimpft, Erstimpfungen hätte es deswegen ohnehin frühestens Mitte April gegeben. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn sei Zeit bis Anfang Mai, um die Zweitimpfung zu bekommen. Spätestens bis dahin soll eine klare Empfehlung vorliegen.

Wieder umstritten: Ein Fläschchen mit fünf Milliliter Corona-Impfstoff von Astrazeneca steht in einem Corona-Impfzentrum auf einem Tisch. Berlin und München haben den Impfstoff jetzt erneut aus dem Verkehr gezogen – diesmal für unter 60-Jährige. | Bild: Soeren Stache

Wie viele Menschen stehen noch auf der Warteliste?

Auf Anfrage sagt ein Sprecher des Sozialministeriums dem SÜDKURIER, die Warteliste der über 80-Jährigen sei inzwischen „nahezu abgearbeitet“. Sie umfasste ursprünglich etwa 120.000 Menschen, bis zum 25. März hatten davon etwa 100.000 einen Impftermin bekommen.

Ist die Impfterminvergabe wieder geöffnet?

Ja. Seit Freitag ist die zentrale Terminvergabe wieder geöffnet. Menschen über 80 haben seither wieder die Möglichkeit sich für einen Rückruf registrieren zu lassen, sofern sie nicht direkt einen Termin bekommen.

Was ist mit denjenigen, die ihren Termin wegen des Impfstopps verloren haben?

Für sie wurde nach dem ersten Astrazeneca-Impfstoff eine separate Warteliste angelegt, die jetzt, nach der Warteliste der über 80-jährigen Impfberechtigten, abgearbeitet wird. Für die nun Betroffenen soll es eine ähnliche Lösung geben.

Wie soll das mit den Ersatzterminen funktionieren?

Menschen, die schon einen Termin mit Astrazeneca gebucht haben, aber wegen ihres Alters nach den neuen Vorgaben nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden können, gilt: In den Impfzentren, wo eine Umbuchung auf einen anderen Impfstoff möglich ist, soll das direkt vor Ort geschehen. In diesem Fall soll auch direkt ein passender Zweittermin ausgemacht werden.

Ist es nicht möglich, auf einen anderen Impfstoff umgebucht zu werden, kann „nach ärztlichem Ermessen“ freiwillig auch mit Astrazeneca geimpft werden. Andernfalls sollen die Daten für eine Warteliste erfasst werden.

Sind denn inzwischen alle über 80-Jährigen geimpft?

Nein. Das Sozialministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass „ein Großteil der über 80-Jährigen geimpft ist“. Wie viele über 80-Jährige noch nicht geimpft sind, ließe sich aber noch nicht genauer bestimmen.

Ein Senior wird von einer medizinischen Fachkraft in Friedrichshafen mit dem Biontech-Impfstoff geimpft. | Bild: Felix Kästle

Wie viele Impfungen können jetzt pro Tag überhaupt stattfinden?

Derzeit werden nach Angaben des Sozialministeriums täglich etwa 35.000 Menschen im Südwesten geimpft. Die pro Tag möglichen Impfungen hängen aber von den verfügbaren Impfstoffmengen ab. Mit dem Impfstopp könnte sich die Zahl allerdings etwas verringern. Laut Sozialministerium sind die meisten derzeit Impfberechtigten aber ohnehin über 60 Jahre.

Der neue Impfstoff von Johnson & Johnson soll Mitte April nach Deutschland kommen: Durch die Einschränkungen mit Astrazeneca wird er zum Hoffnungsträger – zumal nur eine einzige Impfung mit diesem Impfstoff notwendig ist. | Bild: Jessica Hill

Was ist mit dem neuen Impfstoff von Johnson & Johnson?

„Für die Zeit ab Ende April und insbesondere für den Impfstoff von Johnson & Johnson liegen uns nur erste Prognosen, keine genauen Lieferdaten und -mengen vor“, so ein Ministeriumssprecher. Wie viele Menschen dann täglich geimpft werden könnten, ist noch unklar.

Wie viele Impfungen beim Hausarzt sind mit den neuen Einschränkungen überhaupt möglich?

Kapazitäten gibt es theoretisch: Grundsätzlich könnten die Impfzentren und mobilen Impfteams aber zwischen 60.000 und 80.000 Impfungen pro Tag in Baden-Württemberg stemmen. Nach einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sollen mit den Arztpraxen dann insgesamt zwischen 70.000 und 80.000 Impfungen pro Tag möglich sein. Wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. Alles hängt also von den Impfstofflieferungen ab.

Womit soll in den Hausarztpraxen geimpft werden?

Bislang wurde mit Astrazeneca geplant. Daran dürfte sich vorerst wenig ändern: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte, dass die Impfpriorisierung möglichst eingehalten werden sollte, mit der neuen Empfehlung also vornehmlich Menschen über 60 geimpft werden sollen.