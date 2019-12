Weihnachten steht vor der Tür – aber werden es diesmal weiße Feiertage? Für viele ist das Fest ohne Schneedecke nur halb so schön, doch das Bild von eingeschneiten Weihnachtstagen hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Am 24. Dezember und in den Folgetagen schneit es hierzulande nur selten. Das lässt sich seit Beginn der Wetteraufzeichnung gut verfolgen.

Doch wann gab es im Schwarzwald, am Hochrhein und am Bodensee das letzte Mal tatsächlich weiße Weihnachten? Testen Sie ihr Bauchgefühl!

Wann war das letzte Mal weiße Weihnachten am Bodensee?

Schnee am Bodensee bei Meersburg. | Bild: Achim Mende

Das Wetter am Bodensee ist oft mild, Winter und Schnee zeigen hier eher selten die Zähne. Aber hat es am See zu Weihnachten früher mehr geschneit als heute? Hier können Sie testen, ob Sie mit ihrem Tipp richtig liegen!

Wann hat es am Hochrhein das letzte Mal an den Weihnachtstagen geschneit?

Um Bilder von weißen Weihnachten in Bad Säckingen zu finden, muss man schon tief im Archiv suchen. | Bild: Reiner Bäumle

Auch am Hochrhein wünschen sich viele endlich wieder eine schöne Schneedecke zu Weihnachten, genau wie früher. Doch hat es am Hochrhein in der Vergangenheit über die Feiertage mehr geschneit als heutzutage? Geben Sie hier ihren Tipp ab, ob Sie richtig liegen!

Wann gab es das letzte Mal ein weißes Weihnachtsfest im Schwarzwald?

Schnee auf dem Feldberg – auch an Heiligabend? | Bild: Silas Stein (dpa)

Im Schwarzwald stehen die Chancen auf eine weiße Weihnacht günstig, sollte man meinen. Auf dem Feldberg mit seinen fast 1500 Metern liegt im Winter regelmäßig Schnee. Aufgrund der Höhenlage schneit es oft und viel im Schwarzwald, allerdings ist auch das keine Garantie für weiße Feiertage. Geben Sie hier Ihren Tipp ab, wann es im Schwarzwald das letzte weiße Weihnachten gab!