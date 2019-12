Eins vorweg: Das letzte richtige weiße Weihnachten, an dem durchgehend an allen drei Tagen Schnee lag, liegt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück. Schnee an wenigstens einem Feiertag gab es aber immer wieder. Können Sie sich an das letzte Mal erinnern?

Bodenseekreis Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten am Bodensee? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 20 Prozent

Wann lag das letzte Mal Schnee an Weihnachten?

Geben Sie im folgenden Feld Ihren Tipp ein. Die Messungen gehen zurück bis 1961.