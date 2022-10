Leben und Wissen 17. Oktober 2022, 15:00 Uhr

Warum die meisten Menschen mit 18 noch lange nicht erwachsen sind

Ex-Gymnasiallehrer Peter Maier kritisiert, dass vielen Jugendlichen Übergangsrituale zur Erwachsenenwelt fehlen – was negative Folgen haben kann. Was man dagegen tun kann, erklärt er am Dienstag im Milchwerk Radolfzell.