Eine Mückenplage dürfte sich am Bodensee und wohl auch im Schwarzwald in diesem Jahr nicht mehr einstellen. Einen längeren Atem als die gemeine Bodenseeschnake haben hingegen tierische Einwanderer wie die Asiatische Tigermücke. Diese Art ist in Deutschland längst heimisch, erklärt Doreen Werner, die den Mückenatlas herausgibt. Das bereitet nicht nur ihr große Sorgen.

Ihr Surren ist nervtötend. In Zeitlupe summt die Mücke am Gesicht vorbei und setzt sich an die Wand. Ein Glas lässt sich rasch über sie stülpen, dann verschließen und ab ins Gefrierfach. Am nächsten Morgen liegt das schockgefrorene Insekt leblos auf