Friedrichshafen vor 2 Stunden

Ein Gigant soll an den Bodensee zurück: Studenten lassen das legendäre Flugschiff Dornier Do X neu entstehen

Es war kein Flugboot, es war ein Flugschiff, das vor 90 Jahren in Friedrichshafen gebaut wurde: Die Do X, das größte Flugzeug aus der Hand des legendären Konstrukteurs Claude Dornier. Es wurden nur drei Exemplare gebaut. Jetzt lassen Studenten unter Leitung eines früheren Dornier-Mitarbeiters die Do X neu entstehen. Zunächst nur am PC. Aber ein 1:1-Nachbau des Giganten ist geplant. Zehn Jahre könnte die Arbeit daran dauern.