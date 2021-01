Normalerweise zieht eine Wetterfront mit Regen oder Schnee in ein paar Stunden durch. Diesmal war es anders. Es schneite ununterbrochen. Die Wetterfrösche sprechen von einer „schleifenden Front“. Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart sagt, mit was es damit auf sich hat.

Herr Schickedanz, auf vielen Autos am Bodensee lagen am Freitagmorgen 30 Zentimeter Schnee. Was ist am Tief „Dimitros“ so besonders, dass es uns tief im Süden derart mit Schnee eindeckt?Die Situation ist in der Tat speziell. Grund ist: