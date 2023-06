Friedrichshafen vor 20 Minuten

ZF stellt Innovationen vor: Diesen Neuentwicklungen sollen das Unternehmen nach vorne bringen

Mehr Reichweite für E-Autos, Technik für E-Bikes und Fahrzeuge, die Schlaglöcher direkt im online melden: Der Automobilzulieferer ZF zeigt in Friedrichshafen, wie er den Sprung in die Zukunft schaffen will.