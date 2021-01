Wirtschaft Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Seit dieser Woche ist die Warenabholung in Geschäften wieder erlaubt: Ladeninhaber berichten, warum sich das für sie kaum rechnet

Der stationären Einzelhandel in Baden-Württemberg darf seinen Kunden seit Montag wieder das Abholen ihrer Waren im Geschäft anbieten. Doch das sogenannte Click and Collect lindert zwar die Not, kann den Einzelhandel aber nicht retten. Dieser möchte mit dem Angebot vor allem seine Stammkunden halten und ihnen eine Alternative zum Online-Shopping geben.