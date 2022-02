Urlaub vor 1 Stunde

Ninja-Pass und Gratis-PCR-Tests: Wie Ski-Urlaub in Österreich und der Schweiz auch mit ungeimpften Kindern und Jugendlichen möglich ist

Wer mit Kindern zum Skifahren verreist, muss einiges beachten – insbesondere in Österreich. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche können in der Alpenrepublik zwar Ski fahren. Damit man an der Grenze oder an der Talstation nicht zurückgewiesen wird, gilt es aber einiges zu beachten. Wir haben wichtige Punkte zusammengestellt.