Renten vor 55 Minuten

Für Rentner gibt es sogar Urlaubsgeld: Stehen österreichische Ruheständler wirklich besser da als deutsche?

Die staatliche Altersversorgung in Österreich gilt oft als Vorbild. Unter anderem müssen hier auch Selbstständige und Lehrer einzahlen. Sie hat aber auch Nachteile und ist sehr teuer. Was könnten wir uns abschauen – und was nicht?