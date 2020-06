Der Satellitenbauer wollte in Immenstaad ohnehin schon 150 Jobs streichen, wegen fehlender Aufträge werden es jetzt aber noch mehr. Das liegt jedoch nicht nur an Corona. Auf Konzernebene sind gar mehrere Tausend Arbeitsplätze auf der roten Liste.

Der Satellitenbauer Airbus streicht an seinem Standort in Immenstaad bei Friedrichshafen deutlich mehr Stellen, als im Februar 2020 angekündigt. „Statt von 148 Stellen gehen wir nun von 197 Stellen aus, die am Standort Immenstaad wegfallen