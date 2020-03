Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist stark von Corona betroffen. In Chats berichten Firmen von ihren Nöten. Der SÜDKURIER hat zusammen mit dem Wirtschaftsverband WVIB die Anfragen ausgewertet. Es geht um Löhne, Freizeit und Quarantäneregeln.

Baden-Württemberg ist das Land der Klein- und Mittelständler (KMU). Rund zwei Drittel aller Beschäftigten arbeiten in diesen, oft als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichneten, Firmen. Und in keinem deutschen Flächenland sind die KMU so