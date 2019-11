Die Ölheizung

Vorteile:

Im Vergleich zu anderen Heizungssystemen günstige Anschaffungskosten

Die Installation ist nahezu überall möglich

Nachteile:

Allerdings wird bei der besten verfügbaren Brennwerttechnik, die auch die Abwärme des Brenners nutzt, selten der optimale Wirkungsgrad erreicht

Hoher Platzbedarf durch den notwendigen Öltank

Hohe Emissionen

Die Preise für Heizöl schwanken und können auch von internationalen Krisen beeinflusst werden

Die künftige CO2-Bepreisung wird den Brennstoff nach und nach verteuern

Im Klimapaket der Bundesregierung steht im Eckpunktepapier ein Verbot von reinen Ölheizungen ab 2026

Fazit: Auf Dauer ist die Ölheizung keine Lösung mehr, so Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Öl ist langfristig kein nachhaltiger Brennstoff und wird zur Neige gehen.“ Es in größerem Maße für das Beheizen der Wohnung zu nutzen, sei nicht zukunftsorientiert, so Hettler.Wer eine alte Ölheizung im Keller stehen und weder Platz noch Geld zur Anschaffung eines anderen Heizsystems hat, kann die alte Heizung nachrüsten.

Die Gasheizung

Vorteile:

Relativ niedriger Anschaffungspreis

Im Gegensatz zu Öl geringere Preisschwankungen

Heizsystem mit geringem Platzbedarf

Ausgeglichen:

Meistens ist Gas günstiger als Öl, aber teurer als Pellets

Beim Betrieb der Gasheizung entstehen hohe Emissionen, die jedoch geringer sind als bei Ölheizungen

Biogas ist zwar beim Verbrennen generell CO2-Neutral, die Ökobilanz ist aber von den verwendeten Rohstoffquellen abhängig

Die Heizung benötigt einen Gasanschluss, der bezahlt werden muss, im Regelfall jedoch vorhanden ist

Nachteile:

Auch bei Gas wird die CO2-Bepreisung den Brennstoff zukünftig teurer werden lassen

Es kann passieren, dass der Preis künftig von internationalen Krisen beeinflusst wird

Die Pelletheizung

Vorteile:

Pellets sind meistens günstiger als bei Öl und Gas

Pellets sind aus Holz und somit ein nachwachsender Rohstoff, der aus der heimischen Region kommen kann

Geringe Emissionen beim Nutzen der Heizung

Ausgeglichen:

Die Pellets benötigen viel Stauraum. In manchen Gebäuden ist deshalb nachträglich kein Einbau möglich. Ein alter Öltank kann jedoch zum Stauraum umgebaut werden

Nachteile:

Beim Thema Feinstaub schlechter als vorhandene Öl- und Gaskessel

Eine Pellets-Heizung hat im Vergleich zu Öl- und Gasheizungen hohe Anschaffungskosten

Außerdem muss die Heizung regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Es besteht ein höherer Aufwand als bei anderen Heizsystemen

Fazit: Wer beim Kauf eines Pelletskessels auf ein Brennwertgerät in Effizienklasse A++ achtet und Pellets aus der Region und mit dem Label Blauer Engel kauft, verhält sich laut Frank Hettler von Zukunft Altbau umweltbewusst.

Die Erdwärmepumpe

Vorteil:

Der Einsatz einer Erdwärmepumpe senkt Heizkosten

Kein Lagerraum wie bei der Öl- oder Pelletsheizung notwendig

Es findet keine Verbrennung wie bei anderen Heizsystemen statt

Ausgeglichen:

Die Umweltfreundlichkeit hängt jedoch stark von der Art des verwendeten Stroms ab

Kann nicht mit jeder Heizung effektiv genutzt werden. Benötigt Flächenheizsysteme wie Wand- oder Fußbodenheizungen, arbeitet dann jedoch mit optimaler Effizienz

Nachteile:

Benötigt einen Garten, da die Anlage in den Boden eingegraben wird

Die Grabungsarbeiten zum Einbau einer Erdwärmepumpe können je nach Gebiet und Grabungstiefe eine Genehmigung benötigen

Teuerste Anschaffungskosten aller Heizsysteme

Ohne eine optimale Wärmedämmung des Hauses sehr ineffektiv

Fazit: Trotz hoher Anschaffungskosten kann sich die Erdwärmepumpe aufgrund geringer Heizkosten lohnen. Gerade in Kombination mit einer Photovoltaikanlage können Stromkosten gespart werden.

Die Luftwärmepumpe

Vorteile:

Es findet keine Verbrennung wie bei anderen Heizsystemen statt

Im Gegensatz zur Erdwärmepumpe sind bei der Luftwärmepumpe keine Bohrung notwendig

Kein Lagerraum wie bei der Öl- oder Pelletheizung notwendig

Ausgeglichen:

Die Umweltfreundlichkeit hängt wie bei der Erdwärmepumpe von der Art des verwendeten Stroms ab

Kann nicht mit jeder Heizung effektiv genutzt werden. Benötigt Flächenheizsysteme wie Wand- oder Fußbodenheizungen, arbeitet dann jedoch mit optimaler Effizienz

Günstigere Anschaffungskosten als die Erdwärmepumpe, teurer als Pelletheizungen

Erhöhter Wartungsaufwand, da der Heizkreislauf regelmäßig kontrolliert werden muss

Nachteile:

Geringerer Leistung als die Erdwärmepumpe

Ohne eine optimale Wärmedämmung des Hauses sehr ineffektiv

Solarthermie

Vorteile:

Ist praktisch emissionsfrei

Vorteilhafte Technologie bei steigenden Strompreisen

Solar-Energie ist im Gegensatz zu fossilen Energieträgern unbegrenzt verfügbar

Wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit bis zu 20 000 Euro bezuschusst

Nachteil:

Kein eigenständiges Heizsystem: Muss mit einem anderen Heizsystem kombiniert werden

Ergänzend nutzbar: Die Photovoltaik-Anlage

Vorteile:

Ist praktisch emissionsfrei

Vorteilhafte Technologie bei steigenden Strompreisen

Solar-Energie ist im Gegensatz zu fossilen Energieträgern unbegrenzt verfügbar

Gut kombinierbar mit einer elektrischen Wärmepumpe, da der Strom sauber erzeugt wird

Erzeugter Strom wird ins Stromnetz eingespeist, wofür der Betreiber der Anlage eine Vergütung erhält

Nachteil: