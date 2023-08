Der Rückkehrer Maximilian Philipp schießt den SC Freiburg am 2. Spieltag in der Bundesliga beim 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen zum Sieg. Sein erlösender Treffer fällt erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Nachspielzeit, 90 plus sechs. Gerade hat der SC Freiburg das 1:0 gegen Werder Bremen gemacht. Das Europa Park-Stadion explodiert. Gemach, keine Gefahr. So geht er eben, der Sport-Sprech, wenn passiert, an was niemand mehr geglaubt hatte. Auf der