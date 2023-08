Fussball vor 12 Stunden

Der VfL Wolfsburg ist im Schwarzwald angekommen – und ist für Fans zum Greifen nahe

Der Bundesligist aus Niedersachsen bereitet sich in Donaueschingen auf die neue Saison vor – und lässt Fußball-Fans teilhaben. Am Mittwoch, 2. August, kommt es in Villingen zu einem Testspiel gegen Specia Calcio.