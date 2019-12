von Christoph Kieslich

Vergangenen Sommer hat das Ehepaar Finke die Gelegenheit zweier runder Geburtstage zum Anlass genommen, ganz viele Menschen einzuladen, die sie in ihrem Leben begleitet haben.

Und weil Reinhild Dettmer-Finke einen Namen als Filmemacherin zahlreicher Dokumentationen hat, war die Gästeschar auf einem idyllischen Pferdehof vor den Toren Freiburgs keineswegs nur fußballlastig.

16 Jahre Freiburg-Trainer

Aber all die Uwe Spies, Andreas Zeyer, Jens Todt, die Andreas Rettig, Achim Sarstedt, Karsten Neitzel, die Alexander Iashvili, Levan Tskitishvili und Boubacar Diarra, die weite Wegstrecken aus Tiflis und Bamako nicht gescheut hatten, machten das Fest auch zu einer Zeitreise.

Durch 16 Jahre, die Volker Finke Trainer des SC Freiburg war. Und weil ein ganze Weile vergangen ist, begegnete man auch der nächsten Generation: Der Sohn von Levan Kobiashvili reiste von seinem Studienort London an und traf im Breisgau seinen Vater, der inzwischen Präsident des georgischen Fussballverbandes ist.

Keine Rede von Ruhestand

Volker Finke, gut erholt von einer Hüftoperation, hat es genossen, so viele Menschen zusammenzubringen. Seit er Kameruns Nationalmannschaft 2014 an die Weltmeisterschaft in Brasilien geführt und im Jahr darauf entlassen wurde, ist es ruhig geworden um den Fussballlehrer.

Aber von Ruhestand kann nicht wirklich die Rede sein. Einerseits ist da der Volker Finke, der am Sonntagvormittag am Fernsehstammtisch die taktische Entwicklung des Spiels beleuchtet, zu der er in der Bundesliga seinen Anteil beigetragen hat.

Da stellt seiner Überzeugung nach eine Mannschaft stets mehr als die Summe der Einzelspieler dar, und der Fußball bedeutet heute, wie er es ausdrückt, „die Bearbeitung des Gegners in Räumen als Gruppe“ – und nicht mehr das Denken in Hierarchien von Zehnern, Spielmachern und Abwehrchefs.

Finke sieht sich als „Zeitstifter“

Wenn man sich fragt, was Volker Finke noch so umtreibt, muss man nur in den Veranstaltungskalender von Freiburg und Umgebung schauen. Podiumsdiskussion hier, Einladung zu einer Jubiläumsrede da. Dazwischen ein Besuch beim Karlsruher Institut für Technologie, wo der Frage nachgegangen wird, wie viel Wissenschaft dem Fußball guttut.

Finke („Ich bin nicht immer ein angenehmer Gesprächspartner“) ist da keineswegs fortschrittsskeptisch, hält aber manche Untersuchung (6000 Eckbälle aus den fünf großen europäischen Ligen auf den ersten und zweiten Pfosten) eher für Liebhaberei oder höchstens tauglich für eine Quizfrage.

Ehrenamtliches Engagement

Bei aller digitalen Erfassung des modernen Fussballs durch die Trackingsysteme glaubt Finke: „Wenn es eine entscheidende Hilfe wäre, könnte ja der Algorithmus die Aufstellung machen.“ Da verlässt sich Finke schlussendlich lieber auf gesunden Menschenverstand.

Und den bringt er in etlichen anderen Lebensbereichen ein. Wie dem Afrika-Forum in Freiburg, wo es um Entwicklungshilfe geht und auch darum, ob die Stadt in ihrem Strauß an Partnerschaften nicht auch eine mit einer Kommune Afrikas vertragen würde.

Er sieht sich zusammen mit seiner Frau als „Zeitstifter“, engagiert sich ehrenamtlich etwa im Dreisam-Forum, bei dem es um die Freiburger Verkehrspolitik geht.

Rückkehr auf die Trainerbank?

Inspiriert für ihre bürgerschaftliche Anteilnahme sind die Finkes nicht zuletzt durch Weggefährten wie dem Autor Arno Luik („Schaden in der Oberleitung: Das geplante Desaster der Deutschen Bahn“) oder dem Soziologen Harald Welzer (Futurzwei, Stiftung Zukunftsfähigkeit).

Initiativ sein, sich nicht in Passivität fallen zu lassen, sondern sich einzubringen nach dem Motto „machen, was geht“ – das bewegt Volker Finke heute mindestens so stark wie ein gutes Fussballspiel.

Auf der Trainerbank dürfte man Finke, der im März 72 wird, kaum mehr erleben. Wobei: Erst kürzlich stand mal wieder zur Debatte, zusammen mit Ibrahim Tanko das ghanaische Nationalteam interimistisch zu übernehmen. Deshalb: Sag niemals nie.

Und wenn dann in Freiburg eines schönen Tages die erst durch ihn und das vorgelebte Motto, in Steine statt in Beine zu investieren, möglich gemachte Fussballschule nach ihm benannt wird, dann sind vielleicht auch ganz alte Wunden endlich vernarbt.