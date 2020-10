Fußball Nur für Abonnenten vor 16 Stunden

100 Jahre Fritz Walter: Die Geschichte eines deutschen Fußball-Lebens

Am Samstag jährt sich der Geburtstag des Sportidols. Das WM-Finale von 1954 war für ihn selbst nicht das wichtigste Spiel seines Lebens. Das hatte 1945 stattgefunden, in Marmaros-Sziget in Rumänien. Zum Auftakt unserer Serie geht es um Fritz Walter und den Krieg.