Wie haben sich Laschet, Baerbock und Scholz beim ersten TV-Triell präsentiert? Ein Experte für Körpersprache analysiert ihre Stärken und Schwächen

Einen Schlagabtausch zu dritt haben sich Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) beim ersten TV-Triell geliefert. Doch was wird dem Zuschauer jenseits von Inhalten im Kopf bleiben? Stefan Verra ist Experte für Körpersprache – er erklärt, was Gestik und Mimik über die Kandidaten verraten und wer ihn am meisten überzeugt hat.