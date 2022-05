Berlin vor 2 Stunden

Kein Büro mehr für Gerhard Schröder: Was hochrangigen Politikern nach Amtsende zusteht

Der Haushaltsausschuss streicht Altkanzler Schröder nach Antrag der Ampel-Koalition einige Privilegien. Doch was ist für Präsidenten, Kanzler, Minister an Altersausstattung normal? Ein Überblick darüber, wer was erhält.