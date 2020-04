Margot Käßmann zählt sich mit 61 auch schon zur Gruppe der Älteren. Sollte es die Corona-Krise erfordern, wäre die evangelische Theologin zu weiteren Einschränkungen bereit. In den aktuellen Herausforderungen sieht sie auch Chancen

Frau Käßmann, in der Corona-Krise stellt sich die Frage: Geld oder Leben? Wer Menschen schützt, schadet der Wirtschaft – und umgekehrt. Was macht so eine Frage mit uns?Ich denke, die Frage ist zu kurz gegriffen. Wir können das eine nicht gegen