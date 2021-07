Gerhard Kardinal Müller war bis zu seiner Ablösung einer der wichtigsten Mitarbeiter des Papstes. Im Interview spricht er über seinen Sturz, über Georg Gänswein – und was ihm an deutschen Katholiken missfällt.

Eminenz, in Ihrem neuen Buch „Was ist katholisch?“ üben Sie deutliche Kritik an der Kirche in Deutschland. Warum?Wir Deutsche neigen zu Sonderwegen, die uns und der Welt bisher selten gut bekommen sind. Wir gehören wie andere auch zur