Bundestagswahl vor 1 Stunde

Ergebnisse erst weit nach Mitternacht: Weshalb in manchen Kommunen in der Region die Auszählung der Bundestagswahl so lange gedauert hat

Das Warten auf das Ergebnis der Wahl dauert in manchen Gemeinden noch bis Montag. Woran liegt es, dass die Wahlergebnisse in diesem Jahr so spät vorliegen? Die Verantwortlichen räumen ein: Es liegt nicht nur an den Briefwählern.