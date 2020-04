Inzwischen haben sich mehr als 500 Menschen gefunden, die die Tiroler Behörden vorwerfen, sie zu spät über das Gesundheitsrisiko in den Skiorten informiert zu haben. Auch ein Konstanzer Paar beteiligt sich.

Noch sind die Alpenorte Ischgl, St. Anton am Arlberg und Sölden in Vollquarantäne. Noch bis zum 26. April soll das so bleiben; denn hier infizierten sich Tausende Skitouristen. Inzwischen sind nach Aussagen der Landesregierung 50 Prozent der Tiroler