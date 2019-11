„Wir sind kein Hotel“, sagt der türkische Innenminister Soylu. 20 deutsche Dschihadisten sitzen in türkischer Haft. Insgesamt sollen bis zu 1300 ausländische Dschihadisten abgeschoben werden. Doch Europa zeigt sich bisher wenig kooperativ.

Die Türkei will 20 deutsche Kämpfer des Islamischen Staates (IS) in die Bundesrepublik zurückschicken. „Wir brauchen die volle Zusammenarbeit und die aktive Partnerschaft unserer Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus“, sagte der