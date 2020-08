Ruth Westheimer – genannt Dr. Ruth – ist als Sex-Therapeutin berühmt geworden. Am heutigen Donnerstag kommt ein Film über die Holocaust-Überlebende in die Kinos. Wir sprachen mit der 1,45 Meter kleinen 92-Jährigen über guten Sex (nicht nur im Alter), die MeToo-Bewegung, Adolf Hitler und Donald Trump.

Dr. Ruth, worüber wollen wir zuerst sprechen: Über Sex oder über den Holocaust?Sex! Ich habe in letzter Zeit so viel über den Holocaust gesprochen.Ok. Let´s talk about sex! Wie hat man guten Sex?Dazu muss man einfach nur meine Bücher lesen. (Lacht).