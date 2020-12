Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut in Berlin. Ein Gespräch über das, was Corona mit unserer Psyche anstellt und welche Möglichkeiten es gibt, den Kontakt zur Familie zu verbessern oder auf ganz neue Füße zu stellen.

Herr Krüger, was ist das eigentlich: Familie? Mir scheint: eine hochgradig ambivalente Angelegenheit...Familie ist vor allem in Krisenzeiten der wichtigste Ort unseres Lebens. Sie ist der Ort der Geburt, in der wir als Kinder und Jugendliche die