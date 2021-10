Trauer vor 1 Stunde

Wie findet man nach dem Tod eines geliebten Menschen zurück ins Leben? Katharina Afflerbach hat ihren Bruder verloren – und erzählt jetzt, was ihr geholfen hat

Am Himmelfahrtstag 2016 überfährt ein Mann ihren Bruder, der mit 35 Jahren stirbt. Für die heute 44-jährige Katharina Afflerbach bricht die Welt zusammen. Sie fühlt sich um Jahrzehnte gealtert, kraftlos. Sie erzählt, was ihr geholfen hat und wie sie den Weg ins Leben zurückfindet. In ihrem Buch „Manchmal sucht sich das Leben harte Wege“ erzählt sie von Menschen, die auch ein Schicksalsschlag getroffen hat – und entdeckt erstaunliche Parallelen.