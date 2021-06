Schaffhausen vor 1 Stunde

Am Schweizer Ufer ankert ein schwimmendes Hotel: Dürfen das auch Schiffe auf der deutschen Seite von Bodensee und Rhein?

Seit 2018 wird die MS Konstanz am Hafen von Schaffhausen über die Sommermonate zum schwimmenden Ein-Zimmer-Hotel. Die Nachfrage ist hoch, Übernachtungen auf dem historischen Passagierschiff sind so gut wie immer ausgebucht. Auf deutscher See- und Rhein-Seite findet man die Idee zwar charmant – doch es gibt wasserrechtliche und finanzielle Bedenken.