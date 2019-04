Rüdesheim vor 6 Stunden

Rund 3000 Liter Diesel aus Fahrgastschiff in den Rhein gelaufen

Aus einem Fahrgastschiff sind auf dem Rhein am späten Samstagabend rund 3000 Liter Diesel ausgetreten. Der Kraftstoff sei beim Umpumpen von einem Treibstofftank des Schiffes in einen anderen in den Rhein bei Rüdesheim gelangt, teilte die Polizei am Sonntag mit.