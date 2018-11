von Corinna Fuchs-Laubach

An den Teig, fertig, los: In diesen Tagen herrscht Hochkonjunktur an den Backöfen, Teigrollen und Messbechern. Die Plätzchenproduktion läuft in den Küchen und mit jedem Backblech steigt die Vorfreude auf die Advents- und Festtage. Kekse essen Sie ebenfalls gern, Ihnen fehlen aber die passenden Ideen?

Wenn es nicht immer – wenn auch sehr leckere – Ausstechplätzchen sein sollen, dann haben wir hier fünf Rezepte für Sie getestet und Probe gebacken. Wichtigste Prämisse: Schmecken sollen sie. Für die allermeisten Keksvarianten braucht man tatsächlich nicht viele Zutaten, ab und an etwas Geduld – und, nicht zu unterschätzen, gern auch Fantasie, wenn der eigene Keks optisch dem auf dem Rezept nicht hundertprozentig gl eicht. Machen Sie die Plätzchen zu Ihren ganz eigenen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kneten, Mischen und Belegen. Lassen Sie es sich schmecken und verleben Sie eine entspannte Vorweihnachtszeit.

Schneegestöber Schneegestöber | Bild: Corinna Fuchs-Laubach Zutaten: 250 g Mehl, 100 g Mondamin/Speisestärke, 100 g Puderzucker, 125 g Butter + 125 g Margarine

(oder 250 g Butter) 1 Vanilleschote (gut 1 Tl. Pulver) Zubereitung:

Zutaten vermischen, kirschgroße

Kugeln formen, mit einer Gabel breit

drücken (nicht allzu flach!). Bei 170–180° etwa 15–20 Minuten backen (sie sollten nicht sehr braun werden, eher hell bleiben). Im Anschluss mit Puderzucker bestäuben.

Rumkugeln Rumkugeln | Bild: Corinna Fuchs-Laubach Zutaten: 300 g Zartbitterschokolade, 100 g weiche Butter, 3 Esslöffel Backkakao

+ 4 EL zum Bestäuben, 4 Esslöffel Rum (oder Rumaroma), Schokostreusel. Zubereitung:

Die Schokolade raspeln und mit der weichen Butter mischen. Kakao sowie Rum dazu und alles – am besten mit den Händen – vermengen. Dann zu Kugeln formen und je nach Geschmack in Kakaopulver oder Streuseln wälzen. Kalt stellen!

Lemon Curd-Plätzchen Lemon Curd-Plätzchen | Bild: Corinna Fuchs-Laubach Zutaten: 225 g Mehl, 100 g weiche Butter, 50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen geriebene

Zitronenschale, 1 Prise Salz, 100g Lemon Curd

(brit. Zitronenmarmelade). Alles zu einem Teig verkneten,

2 Stunden kalt stellen. Zubereitung:

Den Teig zu ca. 2 cm dicken Rollen formen, Stücke mit ca. 2 cm abstechen und daraus Kugeln formen. Etwas flach drücken, aufs Blech setzen. Mit dem Kochlöffel eine Mulde in die Mitte drücken. Wenn der Kochlöffel klebt, in Mehl tauchen. Dann Lemon Curd mithilfe eines Teelöffels in die Mulden träufeln. Die Plätzchen ca. 12 Minuten bei 180° backen. Tipp: Plätzchen immer mit Ober-/Unterhitze backen, dann werden sie außen schön knusprig und bleiben innen weich. Bei Heißluft trocknen sie ganz durch. Plätzchen abkühlen lassen, 100g Puderzucker mit Zitronensaft zu einer Glasur verrühren, mithilfe eines Teelöffels über die Plätzchen sprenkeln.

Schoko-Mandel-Bällchen Schoko Mandel Bällchen | Bild: Corinna Fuchs-Laubach Zutaten: 125 g weiche Butter, 130 g Zucker, 1 Päckchen Bourbon-

vanillezucker, 1 Eigelb, 2 EL Milch, 200 g Mehl, 20 g Kakaopulver, 1 Prise Salz, 1 Eiweiß, 100 g gehackte Mandeln, Variante: 25 Sahne-Toffees

und 4 EL Sahne. Zubereitung:

Butter schaumig schlagen, Zucker und Vanillezucker hinzugeben. Eigelb und Milch unterrühren. Mehl, Kakao und Salz mischen und unterkneten.

Alles zu einer Kugel formen und 2 Stunden kalt stellen. Eiweiß und gehackte Mandeln bereitstellen, Teig zu kleinen

Kugeln formen und für etwa

12 Minuten bei 180° backen. Variante: Kleine, mit Mandeln beklebte Kugeln auf das Backblech legen und in der Mitte jeweils per Kochlöffel eine Mulde einfügen. 12 Minuten backen, danach sofort die Mulde nochmals vertiefen. Sahnetoffees mit Sahne verflüssigen, einträufeln lassen.

Abkühlen lassen.