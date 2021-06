Mit Dani Löble, Schlagzeuger der international erfolgreichen Heavy-Metal-Band Helloween, hat Steißlingen einen ziemlich prominenten Einwohner. Wir haben uns mit dem 48-Jährigen über das neue Album der Band unterhalten, seine Jugend im Musikverein, die Liebe zur Fasnacht und zum Trommeln und sein gar nicht mal so Rockstar-mäßiges Leben im Hegau.

Herr Löble, gerade ist das neue Album von Helloween erschienen. Sie sind schon so lange im Musikgeschäft, hatten Sie da an dem Tag noch Herzklopfen?Sagen wir‘s mal so – ich konnte noch ruhig schlafen, aber ich habe dem Tag schon entgegen