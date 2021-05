Musik Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Warum der Musiker Julian Reim den Bodensee zu seinem Zuhause gemacht hat

Bei Julian Reim ist gerade viel los: Erst ist sein neuer Song „Gravitation“ erschienen, dann ist er mit seiner Freundin zusammengezogen. Im Interview erzählt er, was ihm am Bodensee so gefällt, wie er Songs schreibt, warum er sich so sehr auf Live-Auftritte freut und wie die Arbeit an seinem ersten Album läuft.