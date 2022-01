von Frederick Mersi, dpa

Matthias Reim will wieder raus. Der Blick aus den großen Fenstern seines Hauses auf die Bodensee-Region sei ja schön, sagt der 64-Jährige. Aber im Winter sei die Aussicht in Stockach oft ziemlich trüb. „Ich habe die Konzerte in der Zeit zwischen den Jahren immer so geliebt. Dadurch wurde die Zeit, die ich eigentlich nicht besonders mag, immer zu etwas Wunderschönem“, sagt Reim. „Das ist jetzt alles weg. Ich werde jetzt noch einige Wochen in den grauen, blöden Winterhimmel gucken.“

Dabei hat der Schlagersänger („Verdammt, ich lieb‘ dich“) die Corona-Zwangspause intensiv genutzt, wie er sagt. „Ich habe ein Haus gekauft und habe da zwei Studios reingebaut.“ Monatelang habe er mit seiner Band geprobt und immer wieder an den Liedern für das neue Album gefeilt, das jetzt erscheint. „Ich wusste, ich habe wirklich Zeit – und das tat meinem Album wirklich gut.“

Eine musikalische Familie Aus seiner zweiten Ehe hat Matthias Reim Sohn Julian Reim (26), der ebenfalls Schlagersänger ist. Er hat bereits fünf Singles veröffentlicht, im Februar soll sein Debütalbum „In meinem Kopf“ erscheinen. Aus der Beziehung mit Schlagersängerin Michelle (49) stammt seine Tochter Marie Reim (21), auch sie ist in der Schlagerbranche unterwegs. Ihr Debütalbum „14 Phasen“ erschien 2020. Mit seiner vierten Ehefrau, der Schlagersängerin Christin Stark (32), erwartet er ein Kind – für sie ist es das erste, für ihn das siebte. Sie arbeitet an einem neuen Album.

„Matthias“ heißt das neue Werk – und steht damit in der Ideen-Tradition vergangener Albumtitel wie „Reim“, „Reim 2“, „Reim 3“ und „MR20“. Es gehe bei der Namenswahl auch um Kontinuität, erklärt der Sänger: „Ich muss die Menschen an die Hand nehmen und sagen: Hier, es ist euer alter Matthias, aber ihr werdet wieder Überraschungen erleben – Sachen, mit denen ihr nicht rechnet.“

Matthias Reims neues Album „Matthias“ (Sony Music) erscheint am 14. Januar. | Bild: Rca Local/Sony Music/dpa

Neben klassischen Partyschlager-Singles wie „4 Uhr 30“ oder „Blaulicht“ finden sich auf dem Album auch Lieder, die herausstechen. Mandolinen, Akkordeon und Flöten bringen zum Beispiel Anklänge von irischem Folkrock in „Reise um die Welt“ – ein Werk, das es laut Reim ohne Corona so nicht gegeben hätte. „In der Zeit, wo das Reisen verboten war, ist der Song entstanden. Man spricht drüber, man stellt fest, dass man ein unglaubliches Privileg gelebt hat.“ Das sonst selbstverständliche Reisen sei wieder zum Traum geworden.

Aus der typischen Reim-Schlagerreihe fällt auch „Kindertraum“, das als Ballade mit Klavier und Streichern beginnt und mit einem überbordenden E-Gitarren-Solo endet. „Da erzähle ich eine wahre Geschichte, dass ich eigentlich immer noch denke und fühle wie ein Kind“, sagt Reim. „Das ist eigentlich mein gelungenstes Werk auf diesem Album – für mich, von meiner Art Storytelling.“

Musiker durch und durch: Schlagerstar Matthias Reim. | Bild: Felix Kästle/dpa

Matthias Reim kann sich solche Freiheiten nehmen, weil er nach mehr als 30 Jahren Musiker-Karriere weiß, was er kann, was nicht, und was seine Fans von ihm erwarten. Inzwischen könne er Shows spielen, „entertainen“ – und singen, sagt Reim und lacht. „Wenn ich mir die Sachen von damals heute anhöre, denke ich mir, das würdest du heute so anders machen.“

Eine solche Entwicklung sei wichtig. „Wenn ich in 30 Jahren nichts gelernt hätte, das wäre ja fatal.“ Bis dahin war es aber ein langer Weg. Vor seinem plötzlichen Durchbruch habe er eigentlich schon damit gerechnet, als Produzent und Studiobesitzer zu arbeiten, sagt Reim. Dann kam „Verdammt, ich lieb‘ dich“, es folgten 16 Wochen Platz eins der Charts, Ruhm und Erfolg – und später der langsame Abstieg, der in einer Insolvenz mündete.

Christin Stark und Matthias in ihrer Wahlheimat Stockach. Das Paar hat inzwischen geheiratet. | Bild: Nicola M. Westphal

An den Erfolg seines Mega-Hits konnte Reim zwar auch danach nicht mehr anknüpfen, seine Alben landeten zuletzt aber zuverlässig auf vorderen Plätzen der deutschen Charts. Und von seinem „Glückstreffer“ im Jahr 1990 zehrt der Schlagersänger noch heute: „Verdammt, ich lieb‘ dich“ beendet traditionell jeden seiner Auftritte. „Da weiß ich auch: Wenn die Stimmung vorher nicht richtig aufkommt, kriege ich da alle bis in die letzte Reihe“, sagt Reim stolz. „Ich stehe dann immer da und denke mir: Das habe ich mir verdient.“

Stockach „Christin sah im Brautkleid umwerfend aus!“: Matthias Reim über seine heimliche Hochzeit in Stockach und die Freude aufs gemeinsame Kind Das könnte Sie auch interessieren

Diese Bühnengefühle kamen aber gerade in der Corona-Pandemie viel zu kurz. Auftritte seien sein „Lebenselixier“, betont Reim. „Wenn du diesen Beruf hast, brauchst und liebst du dieses Gefühl – und das kriegst du nicht mehr.“ Nach einigen Absagen freue er sich nun auf den Beginn seiner Tour mit mehreren Open-Air-Auftritten im Juni.

In seinem Musikstudio fühlt sich Matthias Reim wohl. | Bild: Felix Kästle/dpa

Bis dahin sei es aber wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen Corona impfen lassen, betont Reim. „Ich glaube, das ist der einzige Weg, um aus diesem Desaster rauszukommen.“ Die Entscheidung für eine Impfung sei eine der „Solidarität und Nächstenliebe“.

Gerade jetzt seien Auftritte für ihn ungeheuer wichtig, sagt Matthias Reim. Aber nicht nur deswegen will er unbedingt mal wieder raus aus seinem Haus mit den großen Fenstern. „Jetzt, da ich mit der Produktion fertig bin, macht mich das schon sehr glücklich, und ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Album“, sagt er. Aber er frage sich dann eben auch schnell, was als Nächstes dran sei.