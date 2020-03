Fernsehen vor 1 Stunde

Blick hinter die Kulissen – so viel Arbeit steckt in den Kostümen für „The Masked Singer“

Ab heute geht die deutsche Ausgabe der Promi-Gesangsshow „The Masked Singer“ auf ProSieben in die zweite Runde. Hingucker sind wie schon im vergangenen Jahr die Ganzkörperkostüme der prominenten Sänger, in denen jeweils hunderte Stunden Arbeit und Unmengen an Material stecken. Wir haben bei zwei Kostümen, dem Faultier und dem Chamäleon, genau hingeschaut.