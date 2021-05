Der Frauenanteil in deutschen Berufsorchestern liegt inzwischen bei knapp 40 Prozent. Doch wer genauer hinschaut, erkennt bezeichnende Unterschiede.

Musik machen ist nach wie vor eine Männerdomäne. Egal wo man hinschaut: Männer geben buchstäblich den Ton an. In der Popmusik fällt es kaum noch auf: Frauen tauchen hier in der Regel als Sängerinnen auf. Als Instrumentalistinnen findet man sie