Verkaufen funktioniert am besten, wenn Menschen Angst haben – und sie haben Angst, nicht dazuzugehören. Das führt auch dazu, dass gerade Frauen ihre Körper nicht gut genug finden, weiß O‘tooli Fortune Haase.

Als ich zwölf war, störte ich mich an meinem runden Gesicht. Ich hätte es lieber oval gehabt, so wie bei meinen Schwestern. In Filmen haben die schönen Frauen immer ein dünnes, ovales Gesicht, ihre dicke beste Freundin dagegen ein rundes Gesicht und