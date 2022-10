Geschichte vor 2 Stunden

Sie waren gerne nackt: Als am Bodensee die ersten Öko-Jünger auftauchten

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten „vegetarischen Colonien“. In Überlingen wohnten in einem Herrschaftshaus zehn Personen, darunter vier Kinder. Geklappt hat es nicht. Dann versuchte man es am Hochrhein.