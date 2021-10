Tuttlingen vor 2 Stunden

Schnell kann ja jeder: Entschleunigungskünstler Daniel Beerstecher läuft die 100 Meter in mehr als einer Stunde

Mit dem Künstler der Langsamkeit an der Donau unterwegs: „Je mehr man sich auf das Gehen konzentriert, desto langsamer wird man.“, sagt Daniel Beerstecher. Doch was will er damit erreichen?