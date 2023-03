Singen vor 1 Stunde

In Isolationshaft auf dem Hohentwiel: Wie Johann Jacob Moser gegen den Herzog die Freiheit erkämpfte

Der Rechtsgelehrte legte sich im 18. Jahrhundert mit der Obrigkeit an. Nach fünf Jahren Haft trug er am Ende den Sieg davon. Ein Theaterstück erzählt nun in Singen seine Geschichte nach.