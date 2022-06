Konstanz vor 1 Stunde

Eine Ausstellung zeigt, wie es in Konstanz nach dem Krieg mit der Kunst weiterging

Nach 1945 war in Zeiten der Not für Kultur wenig Platz. Doch Künstler wie Otto Adam, Hans Sauerbruch, Jean Paul Schmitz, Adolf Schmid und Rudolf Stuckert brachten Farbe in den Alltag, wie nun in Konstanz zu sehen ist.