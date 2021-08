Im Digitalen liegt die Hölle oft nur einen Klick entfernt: In ihrem neuen Roman „Die Nachricht“ verarbeitet die österreichische Schriftstellerin Doris Knecht einen Aufsehen erregenden Fall.

Fast jeder zweite Deutsche hütet sich vor freier Meinungsäußerung, eine entsprechende Studie des Allensbach-Instituts sorgte in diesem Sommer für Aufsehen. Was sind das für Zeiten, in denen trotz freier Wahlen und unabhängiger Rechtsprechung tiefe