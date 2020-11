Katharina Hacker erhält nach SÜDKURIER-Informationen im kommenden Jahr den mit 6000 Euro dotierten Droste-Preis der Stadt Meersburg. Die in Berlin lebende, 53 Jahre alte Schriftstellerin wurde unter anderem durch ihren Roman „Die Habenichtse“ (Suhrkamp) bekannt, für den sie 2006 den Deutschen Buchpreis erhielt. Zuletzt war von ihr 2015 der Roman „Skip“ (Fischer Verlag) erschienen.

Der mit 4000 Euro dotierte Förderpreis geht an die österreichische Autorin Laura Freudenthaler, Jahrgang 1984. Verliehen werden sollen die beiden Auszeichnungen am 13. Mai im Neuen Schloss von Meersburg. Der Droste-Preis wird in Gedenken an die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff alle drei Jahre und ausschließlich an deutschsprachige Autorinnen vergeben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählten unter anderem Marlene Streeruwitz, Friederike Mayröcker und Nelly Sachs.