Die Allensbacher Bestsellerautorin Gaby Hauptmann mischt in ihrem neuen Roman „Lebenslang mein Ehemann?“ auf raffinierte Weise zwei Perspektiven. Die Geschichte von zwei ganz unterschiedlichen Frauen und einem Mann ist absolut lesenswert – und zwar für beide Geschlechter.

In seinem bekanntesten Werk „Oh, wie schön ist Panama“ lässt Kinderbuchautor Janosch den kleinen Bären und den kleinen Tiger das Land ihrer Träume suchen. Am Ende der abenteuerlichen Reise kehren sie wieder an den Ausgangspunkt zurück,