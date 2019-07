Don Quijote erklärte einst Windmühlen zu Riesen: Was heutige Verschwörungstheoretiker von ihm gelernt haben, zeigen bei den Bregenzer Festspielen die Schauspieler Ulrich Matthes und Wolfram Koch.

Für Verschwörungstheoretiker war das dritte Juli-Wochenende in etwa so wie der Frühlingsanfang für die Motorradfahrer: Plötzlich schwärmten sie alle aus, drehten im Internet fröhlich thesenknatternd ihre Runden. Anlass war das Gedenken an die erste