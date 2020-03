Stardirigent Herbert Blomstedt sollte in Baden-Baden die Berliner Philharmoniker dirigieren. Jetzt ist das Konzert abgesagt. Wie der 92-Jährige damit umgeht.

Herr Blomstedt, ich erreiche Sie zu Hause in Luzern. Wie verbringen Sie dort Ihren Tag?Es sind ja momentan sehr besondere Zeiten. Eben habe ich gehört, dass meine kommenden Konzerte in Oslo wegen des Corona-Virus abgesagt wurden. So habe ich jetzt