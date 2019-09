Der allseits grassierende Diskriminierungsverdacht hat jetzt auch den Kulturjournalismus erreicht. Manuel Brug, Kritiker von der Tageszeitung „Die Welt“, sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, bei seiner Besprechung einer Inszenierung von „Orpheus in der Unterwelt“ bei den Salzburger Festspielen „Bodyshaming“ betrieben zu haben. Wörtlich hatte er kritisiert, dass „der gut geölte Marionetten-Mechanismus schnell leer“ laufe und immer wieder „dicke Frauen in engen Korsetten die Beine breit“ machten.

„Dicke Frauen“ schreibt man nicht

Kathryn Lewek, US-amerikanische Sopranistin und Hauptdarstellerin bei „Orpheus in der Unterwelt“, fühlte sich davon angesprochen – und in ihrer Würde verletzt. Dicke Frauen? So was schreibt man nicht! Unanständig sei diese Formulierung, erklärt sie in einem offenen Brief.

„Ordinärer Pummel“

Warum andere Kritiker ihrem Zorn entgehen, ist nicht ganz klar. Vielleicht hatte der Kollege von der FAZ mehr Fingerspitzengefühl bewiesen, als er von „praller Sinnlichkeit“ schrieb. Womöglich war die Bezeichnung „ordinärer Pummel“ in der Süddeutschen Zeitung genügend originell. Das Wort „Dick“ jedenfalls ist Stein des Anstoßes.

Kathryn Lewek als Eurydice in „Oprheus in der Unterwelt“. | Bild: ERNST WUKITS

Der Bühnenbetrieb unterliegt seit jeher einer Doppelmoral. Regelmäßig geißeln Theater- und Opernhäuser in ihren Inszenierungen Rassismus und Sexismus, Ausbeutung oder eben auch Verächtlichmachung von körperlichen Merkmalen. Und gleichzeitig werden in diesen Häusern all diese hässlichen Phänomene – Rassismus, Sexismus, Ausbeutung und Bodyshaming – so selbstverständlich gepflegt wie kaum irgendwo sonst.

Der Grund dafür ist banal. Handelt es sich doch beim Theater um eine Kunst der Zeichendeutung: Jedes kleinste Detail kann mit seiner Symbolkraft die Wahrnehmung des ganzen Stücks beeinflussen. Sitzt Faust im Rollstuhl, so verstehen wir die Tragödie plötzlich als Parabel auf die Inklusion. Und ist Gretchen 70 Jahre alt, denken wir an einen Mutterkomplex.

Knallhartes Casting

Weil das so ist, folgen Stück- und Ensemblebesetzungen oft einem knallharten Casting. Es geht um Alter, Geschlecht und Figur, oft auch um Hautfarbe. Diskriminierung ist im Bühnenbetrieb strukturell angelegt. Manche Schauspieler setzen deshalb ihre Korpulenz bewusst ein, um ein bestimmtes Rollenprofil abzudecken.

Dicker Baal

„Warum muss Baal immer ein Dicker sein?“, stöhnte unlängst ein Kritiker über die Besetzung der Hauptrolle mit Christoph Franken in Brechts Stück. Es ist nicht bekannt, dass Franken darüber beleidigt gewesen wäre.

„Dicke Frauen machen die Beine breit“: Szenen wie diese dürften den Kritiker zu seiner umstrittenen Formulierung verleitet haben. | Bild: ERNST WUKITS

Umgekehrt kann Leibesfülle auch hinderlich sein, um bestimmte Rollen zu ergattern. Ein aktueller Roman über das Leben als Opernstar (Andrea Grill: „Cherubino“) beschreibt, wie schon eine Schwangerschaft genügen kann, um aussortiert zu werden. Auch Lewek ist junge Mutter, vermutet gar, diesem Umstand sei der vermeintliche Angriff des Kritikers geschuldet. Wer den Bühnenbetrieb kennt, hält etwas anderes für wahrscheinlicher: dass Regisseur Barrie Kosky die körperliche Konstitution seiner Sängerin ganz gezielt ausgestellt hat.

Bühne ist nicht gleich Welt

„Wenn sie ihren Körper auf der Bühne zeigt, dann muss sie auch damit klarkommen, dass er beschrieben wird“, verteidigt sich Brug deshalb in einer Replik. Er verweist damit auf eine Spielregel, die zwingend gelten muss, wenn das Sprechen und Schreiben über Kunst überhaupt möglich sein soll: Sie besteht im Vertrauen darauf, dass Bühnenbretter zwar die Welt bedeuten, aber keineswegs mit ihr identisch sind. Und dass wir deshalb alles dort zu Sehende offen und frei diskutieren können, ohne die ständige Sorge, ein Schauspieler oder Opernsänger könnte sich schon in bloßen Szenenbeschreibungen persönlich gemeint und beleidigt fühlen.

Auch in Zeiten der allgemeinen Empfindlichkeit gegen Diskriminierungsanzeichen aller Art muss es einem Künstler möglich sein, nach eigenem Belieben dicke, dünne, kluge, dumme, hässliche oder schöne Menschen zu zeigen. Und es muss dem Publikum erlaubt bleiben, diese Menschen als solche zu erkennen und zu benennen. Es kann nicht angehen, die feisten Gestalten an Peter Lenks Konstanzer Laubebrunnen zu schlanken Schönheiten zu verklären, bloß weil sich andernfalls Frauen, Männer oder alle zusammen als Opfer von Bodyshaming fühlen.

Gelassenheit ist notwendig

Im Unterschied zum Bildhauer sind Opern- und Theaterregisseure auf die Mitwirkung von Akteuren angewiesen. Der Beruf des Opernsängers oder Schauspielers verlangt deshalb nicht umsonst Selbstbewusstsein und Gelassenheit im Umgang mit den eigenen körperlichen Eigenschaften – sonst wäre jeder Nackt­auftritt mit Depressionsgefahr verbunden. Behagt einem Bühnenkünstler seine Rolle nicht, kann, ja sollte er sie verweigern.

Warum Kathryn Lewek das nicht getan hat? Manuel Brug hegt einen Verdacht. „Manche Sängerinnen und Sänger“, beobachtet er, seien „desto narzisstischer, je stärker sie von ihren Social-Media-Followern umturtelt werden“. Offenbar sehen sie dann gar nicht mehr, „wie sie sich wirklich zeigen“.