WhatsApp überrascht seine Millionen User auf der ganzen Welt immer wieder mit Updates - auch im laufenden Jahr. So werden die Konversationen mit Familie, Freunden und anderen Kontakten erleichtert.

Zuletzt wurden etwa KI-Sticker als Neuerung geplant. Auch die Funktion "Channels" bietet mehr Möglichkeiten beim Chatvergnügen. Die Möglichkeit, Videonachrichten zu verschicken, dürfte viele User erfreut haben. Gleiches gilt für die Reihe neuer Emojis.

Eine nun anstehende Neuerung dürfte den Nutzern aber weit weniger gefallen. Denn eine beliebte Funktion des Messengers wird demnächst kostenpflichtig.

WhatsApp: Backups im Google-Konto bald nicht mehr grenzenlos gratis

Betroffen sind die Android-Nutzer. Denn bislang war es diesen dank einer Vereinbarung mit Meta möglich, das eigene Google-Konto beliebig mit WhatsApp-Content zu füllen. Diese Backups wurden nicht auf das Speicherkontingent des Google-Accounts angerechnet.

Doch mit dieser Gratis-Option ist bald Schluss. Sowohl Google als auch WhatsApp wiesen bereits auf diese Änderung hin. Bereits im Dezember 2023 könnten die Backups für die Nutzer von WhatsApp Beta zu Paid Content werden. Für alle anderen Android-User wird die Umstellung im ersten Halbjahr 2024 anstehen.

WhatsApp will jeden Betroffenen mit 30 Tagen Vorlauf über die Änderung in Kenntnis setzen. Der Hinweis ist unter der Option "Einstellungen" einzusehen, und zwar über die Menüpunkte "Chats" und dann "Chat-Backup".

WhatsApp-Backups nicht mehr gratis: Nur noch 15 GB kostenlos im Google-Konto

Google betont jedoch, dass noch immer 15 Gigabyte (GB) kostenlos im Google Account hinterlegt werden könnten. Doch künftig zählen eben auch die WhatsApp-Backups hier hinein – neben Inhalten von Google Drive, Gmail oder Google Photos.

Der Gratis-Speicherplatz sei damit mehr als dreimal so groß wie bei den meisten anderen mobilen Plattformen. Etwa bei der iCloud von Apple, die iOS-Geräte anbieten.

Sobald das 15-GB-Limit erreicht sei, müssten Android-Nutzer Speicherplatz freischaffen, um weitere Backups zu hinterlegen. Abhilfe schaffen könnte auch ein kostenpflichtiges Upgrade in Form von Google One. Dieses ist in drei Preisklassen buchbar:

Basic mit 100 GB: 1,99 Euro/Monat oder 19,99 Euro/Jahr

Standard mit 200 GB: 2,99 Euro/Monat oder 29,99 Euro/Jahr

Premium mit zwei Terrabyte: 9,99 Euro/Monat oder 99,99 Euro/Jahr

Die 15-GB-Grenze gilt laut Google nicht für Nutzer, die ein Google-Workspace-Abo für die Arbeit oder die Schule abgeschlossen haben.

WhatsApp-Chatverläufe: Übertragung auf neues Telefon auch ohne Backup möglich

Da die WhatsApp-Backups grenzenlos im Google-Konto hinterlegt werden konnten, griffen viele User auf die Möglichkeit zurück, um Chats und Medien bei einem Wechsel des Handys oder im Falle eines Defekts nicht zu verlieren. Wer diese Inhalte von einem Android-Telefon auf ein anderes übernehmen will, kann aber auch die Funktion "Chats übertragen" wählen. In diesem Fall könnten jedoch weder die Peer-to-Peer-Zahlungsnachrichten noch die Anrufliste mitgenommen werden, betont WhatsApp.

Zudem müssen beide Telefone mindestens Android 6 installiert haben, Wi-Fi Direct unterstützen, nahe beieinander sein, an eine Stromquelle angeschlossen und mit dem Internet verbunden sein. Weiter gilt: Es muss dieselbe Telefonnummer verwendet werden, das neue Telefon darf vor dem Start des Vorgangs nicht bei WhatsApp registriert sein, auf beiden Geräten muss WLAN und der Standort aktiviert sein und bestimmte Geräteberechtigungen wie die zur genauen Standortbestimmung sind erforderlich.

Die Übertragung der Chatverläufe funktioniert dann so: