Der Streaming-Riese Netflix macht weiter ernst: Nachdem in der ersten Jahreshälfte bereits das Account Sharing auch in Deutschland Thema geworden ist, droht jetzt die nächste Änderung.

Wird Netflix ab 2024 teurer?

Geht es nach einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ), lautet die Antwort eindeutig ja. Für Nutzer ist das mitunter die zweite große Nachricht innerhalb eines Jahres. Denn bereits im Mai kommunizierte Netflix, dass auch künftig in Deutschland das Passwort-Teilen Konsequenzen haben werde. Vor allem finanzielle: Für eine Person, die nicht mit dem zahlenden Account-Inhaber unter einem Dach wohnt, sollen 4,99 Euro im Monat fällig werden. Netflix erhofft sich davon höhere Einnahmen.

Übringens: Auch Disney+ will gegen Account-Sharing vorgehen.

Wie teuer wird Netflix 2024?

In einem weiteren Schritt diskutiere das Unternehmen jetzt, in mehreren Märkten die Abopreise zu erhöhen. Wie hoch die mögliche Erhöhung tatsächlich ausfallen wird, darüber hält sich das Unternehmen noch bedeckt.

Aktuell gibt es in Deutschland vier unterschiedliche Netflix-Abos:

Standard-Abo mit Werbung: 4,99 Euro im Monat

Basis-Abo: 7,99 Euro im Monat

Standard-Abo: 12,99 Euro im Monat (Zusatzmitgliedsplätze kosten je 4,99 Euro im Monat zusätzlich)

Premium-Abo: 17,99 Euro im Monat (Zusatzmitgliedsplätze ebenfalls je 4,99 Euro)

Warum soll Netflix teurer werden?

Der Grund dafür, dass Netflix teurer werden soll, liegt laut Medienberichten mitunter am Streik in Hollywood. Über Monate hinweg übten und üben Autoren und Schauspieler Kritik unter anderem auch an den Streamingplattformen. Vor allem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz steht im Fokus. Während sich die Autoren mit den Konzernen bereits einigten, soll offenbar der Streik der Schauspieler sich ebenfalls Richtung Ende bewegen. Wenn sich auch diese Parteien einigen, könnte das auch die Produktion von Netflix teurer machen. Die Anpassung der Abo-Preise könnte demnach bereits im nächsten Jahr in Kraft treten.