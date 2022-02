Basel vor 11 Stunden

Zoo Basel: Das Zootier des Jahres ist das Pustelschwein – doch die Auszeichnung hat einen traurigen Hintergrund

Das Pustelschwein ist „Zootier des Jahres“ 2022. Doch was zunächst nach einer Auszeichnung klingt, ist eigentlich vielmehr ein Warnsignal. Denn diesen Titel erhalten Arten, die in der Natur stark bedroht sind, in der Öffentlichkeit aber wenig beachtet werden. Ziel der „Zootier des Jahres“-Kampagne sei es, mehr Aufmerksamkeit auf diese Tierart zu lenken und damit Schutzbemühungen anzukurbeln.